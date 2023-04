Des infrastructures inédites pour les 20 ans du Caprices Festival

Les clubbers ne vont pas reconnaître le Caprices, dont la 20e édition a commencé le vendredi 7 avril 2023 . Si la scène Modernity en altitude n’a pas changé, il n’en va pas de même des infrastructures situées en station, au départ du téléphérique de Cry d’Er. Sur le parking de Chetseron, plusieurs tentes ont été montées. Elles abritent les scènes nocturnes du festival, Moon, Forest et Dome. Près de 5000 personnes peuvent s’y presser. Un couloir central relie entre elles les trois salles, aux ambiances totalement différentes. Le montage a nécessité 6 semaines de travail.

«On est de retour en tant que gros Caprices Festival, celui que les gens ont connu avant la pandémie», affirme Pierre Winthrop, architecte en chef de l’événement, juste avant l’ouverture des portes. Le Vaudois a fait le tour des infrastructures avec les caméras de «20 minutes» (vidéo ci-dessus), à commencer par le Moon, qui accueillera de nombreux live électroniques durant deux week-ends jusqu’au 14 avril 2023. La salle en jette avec son écran géant en fond. «Ici, ce sera vraiment le show», promet Pierre. La Forest Stage, elle, n’est pas construite de la même manière. On se dirait davantage dans un club plus conventionnel. Là, aussi, des écrans, plus petits, bardent la scène. «Dans ce dancefloor, le DJ est au centre de l’attention. Le public pourra danser tout autour de lui. Ce sera une sorte de messe musicale», détaille-t-il. Dernière salle, le Dôme, déjà étrennée en 2022: «C’est notre troisième scène. Elle a été adorée du public grâce à sa forme spéciale géodésique, en demi-sphère. Ça donne un côté très intime.»