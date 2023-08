Pakistan: Des ingénieurs chinois attaqués dans un port financé par Pékin

Situation sous contrôle

Sarfaraz Ahmed Bugti, sénateur et ancien représentant du ministre de l’Intérieur de cette province, a déclaré sur le réseau social X (anciennement Twitter) qu’aucun ressortissant chinois n’avait été tué dans l’attaque. «Je condamne fermement l’odieux attentat terroriste perpétré contre un convoi de travailleurs chinois à Gwadar», a dénoncé le sénateur.

«Heureusement, il n’y a pas eu de pertes humaines, mais selon certaines informations, l’embuscade a été repoussée et les assaillants ont été tués», a-t-il précisé. La radio d’État pakistanaise, citant le service communication de l’armée, a déclaré que la situation était sous contrôle. «Un terroriste a été tué et trois autres blessés lors d’un échange de tirs entre les forces de sécurité et les terroristes à Gwadar», a-t-elle relayé.