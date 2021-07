Asie : Des inondations «extrêmement graves» en Chine

Des inondations ont fait 12 morts dans le métro de Zhengzhou et un barrage menace de s’effondrer dans la même région du centre du pays.

Les rues inondées à Zhengzhou. (Photo by STR / AFP) / China OUT

Des véhicules piégés par les eaux à Zhengzhou. (Photo by STR / AFP) / China OUT

Dès mercredi matin, pas moins de 200’000 habitants avaient dû être évacués, a annoncé la mairie, précisant que 36’000 personnes étaient «affectées» par les inondations. La ville «a connu une série d’orages rares et violents, provoquant une accumulation d’eau dans le métro de Zhengzhou», ont déclaré les autorités locales sur le réseau social Weibo, ajoutant que 12 personnes avaient péri et que cinq autres avaient été blessées. La métropole a été placée mardi en alerte rouge. Il s’agit du niveau d’alerte le plus élevé pour la météorologie en Chine.