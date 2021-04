Angola : Des inondations font 24 morts à Luanda

Les pluies torrentielles en début de semaine dans la capitale angolaise ont fait 24 morts et submergé plus de 2000 habitations.

Les inondations soudaines causées par des pluies torrentielles en début de semaine à Luanda ont fait 24 morts et submergé plus de 2000 habitations dans la capitale angolaise, selon un dernier bilan des autorités locales. «Le nombre de morts est passé de 14 à 24», ont déclaré les autorités de la province de Luanda dans un communiqué mercredi soir. Un premier bilan la veille avait fait état de 14 morts.

L’eau, qui s’est abattue pendant plusieurs heures lundi, a inondé au moins 2344 maisons, dont 60 se sont effondrées, ont ajouté les autorités, précisant que plus de 11’700 personnes avaient été touchées. Quatre centres de santé, quatre ponts et 14 écoles ont également été submergés. Les inondations ne sont pas inhabituelles pendant la saison des pluies dans ce pays d’Afrique australe.

En janvier 2020, 41 personnes étaient mortes et plus de 300 maisons avaient été détruites par des inondations qui avaient touché plus de 2000 familles.