Turquie : Des inondations font quatre morts

Après de fortes pluies et des chutes de grêle dans le Nord et le Centre de la Turquie, quatre personnes sont décédées, et une est encore portée disparue.

Pluies et grêle

De très fortes pluies et parfois des orages de grêle ont frappé le centre du pays, samedi et dimanche, et causé des dégâts dans plusieurs villes du Nord et du centre de la Turquie. Huit villages étaient toujours inaccessibles lundi matin, à Kastamonu, dans le Nord du pays, à cause des inondations qui ont provoqué l’effondrement des routes. Des alertes jaunes et oranges ont été émises concernant 42 villes du centre et du Nord de la Turquie, lundi. Les écoles élémentaires et les lycées étaient fermés, lundi, à Ankara et Gemerek.