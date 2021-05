Alimentation : Des insectes dans l’assiette: l’UE donne son feu vert

Les «vers de farine» peuvent être consommés sans danger, «soit sous forme d’insecte entier séché, soit sous forme de poudre», assure l’Union européenne.

Source de protéines de substitution

A la suite de ce feu vert réglementaire, «les États membres ont approuvé une proposition de la Commission européenne, autorisant l’utilisation de vers de farine jaunes séchés en tant que nouvel aliment», a annoncé mardi l’exécutif européen. «Il peut être utilisé comme insecte séché entier sous forme de collation ou comme ingrédient d’un certain nombre de produits alimentaires, sous forme de poudre dans des produits protéiques, biscuits ou produits à base de pâtes», poursuit la Commission.

Les produits à base d’insectes (très riches en protéines, minéraux, vitamines, fibres, mais aussi acides gras sains, oméga 6 et 3) peuvent aider à prévenir les carences en nutriments, selon les entreprises du secteur L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les qualifie de «source alimentaire saine et très nutritive».