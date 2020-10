Plusieurs témoignages

Être influenceuse: une passion et pas un gagne-pain

Techniques interdites ou activité intense: Instagram sanctionne

En plus des collabs, Instagram c’est aussi beaucoup d’investissement et de temps pour construire son image et sa communauté. «Mais il arrive que certains achètent des followers ou fassent appel à des robots, des bots comme on les appelle dans le jargon. Le but: booster sa popularité plus ou moins rapidement. En fait, l’utilisatrice achète une app et lui dicte ses actions comme liker un certain type de hashtags ou d’images et commenter certaines photos dans l’espoir d’être visible et donc suivie», précise Renée Bäni. Ces activités n’étant pas autorisées par Instagram, les personnes ayant eu recours à ces stratagèmes peuvent se retrouver soit bloquées temporairement, soit suspendues si elles ont persisté malgré divers blocages. «En fait, du moment que le réseau social assiste à une trop grosse activité en trichant ou non, le profil est épinglé.» D’autres raisons pourraient également expliquer la désactivation d’un compte comme divers signalements de la part d’autres utilisateurs, des publications inappropriées, le non-respect du copyright ou des connexions avec diverses adresses IP. Si certaines de nos interlocutrices avouent avec regret avoir eu recours à des techniques interdites au début de leur carrière, elles se disent toutefois étonnées d’en faire potentiellement les frais aujourd’hui.