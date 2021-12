Nantes (F) : Des intégristes catholiques empêchent la tenue d’un concert jugé «sataniste»

Estimant que les textes de l'artiste suédoise Anna von Hausswolff sont «blasphématoires», une soixantaine de fidèles ont bloqué les portes de son concert, mardi soir, à Nantes.

L’artiste chanteuse et organiste Anna von Hausswolff, qui aurait dû donner un concert mardi soir à Nantes, n’a finalement pas pu rencontrer son public. Un groupe de catholiques intégristes, jugeant les textes de la Suédoise «satanistes et blasphématoires», ont empêché la tenue de l’événement à l’église Notre-Dame du Bon Port.

En cause notamment, dans l’une de ses chansons, l’auteure-compositrice de post-metal et rock expérimental évoque l’addiction à la drogue et dit métaphoriquement avoir «fait l’amour avec le diable».