Rhénanie du nord-Westphalie : Des intempéries font 4 morts et des disparus en Allemagne

Les fortes pluies ont fait gonfler les rivières, inondé les routes et les maisons dans l’ouest du pays. Des personnes réfugiées sur leur toit ont été emportées.

Quatre personnes ont été tuées et plus d’une cinquantaine sont portées disparues dans de violentes pluies et inondations qui frappent l’ouest de l’Allemagne où six maisons ont été emportées dans une rivière, a indiqué ce jeudi la police.