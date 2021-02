Sur plus de 1000 intervenants feux bleus, ayant participé à cette enquête, 8% des pompiers souffrent de symptômes post-traumatiques. Parmi les ambulanciers et les policiers, 15% sont affectés. Chez les urgentistes, la proportion monte à 18% et au sein du personnel infirmier psychiatrique, ce chiffre atteint les 22%.

De l’aide auprès des collègues

Formation et suivi

La problématique des interventions laissant des séquelles est prise très au sérieux et ce depuis de nombreuses années au sein de la police genevoise, que nous avons contacté. Il existe ainsi un service psychosocial qui suit des collaborateurs et collaboratrices lorsque cela s’avère nécessaire. En sus, une cellule de débriefing composée de policiers et policières de terrain ayant suivi une formation particulière est disponible 24 h/24. Elle est activée de manière automatique dès qu’une intervention potentiellement traumatisante est assurée par les intervenants et intervenantes.