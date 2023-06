Des invitations pour voir One Direction à Londres!

A l'occasion de la sortie de son cinquième album studio «Made In The A.M.», One Direction, avec Apple Music et 20 minutes, t'invitent à un show en petit comité, en toute exclusivité, dans la capitale britannique. Nous emmenons 2 x 2 personnes à l'événement du 14 novembre!

Ça fait six ans que le monde entier est sous le charme fou de One Direction. Pour la présentation de son cinquième album studio intitulé «Made In The A.M.», le groupe invite les gagnants le 14 novembre 2015 à «The London Session» (#1DLDNSESSION). Tente ta chance pour rencontrer le groupe et assister au show intimiste et en exclusivité dans un cadre chaleureux. 20 minutes et Apple Music offrent 2 x 2 invitations. En plus des entrées pour le concert select, le voyage est compris dans le prix, ainsi qu'un Meet&Greet avec les quatre garçons, deux nuits d'hôtel et d'autres surprises (vol aller: 13 novembre, vol retour: 15 novembre).Ce que tu dois faire pour participer au tirage au sort? Il suffit de t'inscrire et de répondre correctement à la question.