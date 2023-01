Forum économique mondial : Des invités du WEF bloqués à l’aéroport par des militants du climat

L’édition 2023 du Forum économique mondial (WEF) débute ce 16 janvier. Et alors que près de 300 personnes issues des rangs de la Jeunesse socialiste et de l’association Strike WEF s’étaient déjà réunies dimanche à Davos sous le slogan «Tax the Rich, save the Climate», une nouvelle manifestation a lieu ce lundi matin. Des activistes du mouvement «Debt for Climate» se sont en effet rassemblés vers 7 h 30 à l’aéroport d’Altenrhein (SG) où doivent atterrir certains des invités du WEF.