Des invités d’une chaîne française se déchaînent sur la Suisse

Erreur sur la date

Il y a aussi eu quelques inexactitudes pendant la discussion. Une journaliste de LCI a dit que la décision de se débarrasser des Rapier avait été prise fin 2022 «en catimini». Le présentateur David Pujadas a enchaîné et laissé entendre que «ce n’est pas un hasard» et que la Suisse le faisait exprès, pour être certaine que ces armes ne seront pas envoyées en Ukraine. Or la décision date de 2020, avant la guerre, et a été motivée par le fait que ces systèmes sont vieillots. Juridiquement, il n’y a d’ailleurs aucun doute sur le fait que la Suisse aurait pu les transmettre à l’Ukraine, puisque ces armes sont britanniques.