Des itinéraires cyclables pour sillonner les vignes de Suisse

En raison de la chaleur, les vendanges sont précoces cette année. Cette semaine, on a déjà commencé à récolter le raisin en Suisse. Les régions alpines, notamment le Valais et les Grisons, produisent des vins appréciés dans tout le pays. On connaît généralement moins les zones viticoles du Plateau et du Jura qui s’étendent du lac Léman au lac de Constance. La déclivité de leurs coteaux permet de les arpenter à vélo sans être un grimpeur hors pair et de boire l’apéro chez les producteurs ou chez les restaurateurs locaux.

Sur les rives vaudoises du Léman, on goûte les nectars de La Côte et on déguste le paysage de Lavaux, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, qui dispose d’itinéraires cyclistes. À Neuchâtel, les ceps de la commune de Milvignes sont adossés au Jura. Depuis ce point de départ, on embrasse du regard le lac et les Alpes bernoises au loin, puis il faut pédaler 30 kilomètres en direction de l’est pour arriver au chemin des vignes à Douanne (BE), au bord du lac de Bienne.