Côte d’Ivoire : Des Ivoiriens en ont ras le bol de la «malédiction du pétrole»

Alors qu’un nouvel oléoduc est en cours de construction dans la région de Jacqueville, des Ivoiriens protestent contre la gestion «opaque» de l’exploitation du pétrole.

C’est une «malédiction» bien connue dans les pays africains: en Côte d’Ivoire, les habitants de la région pétrolifère de Jacqueville se disent «marginalisés» et veulent désormais bénéficier des retombées de l’exploitation de l’or noir. Au bout d’une route cahoteuse et poussiéreuse, le bourg d’Addah, à une centaine de kilomètres à l’ouest d’Abidjan, est devenu l’épicentre des revendications des villages de la région.

«Abandonnés»

«Ici on ne voit aucune retombée du pétrole sur notre vie (…) depuis ma naissance on exploite le pétrole et moi je vis dans la pauvreté» se plaint Duval Nevry, 27 ans, dreadlocks sur la tête. «On se sent abandonnés, l’État nous a oubliés», martèle-t-il, le regard tourné vers les plates-formes gazières et pétrolières, visibles depuis les côtes sablonneuses du village. Justin Dagry Yessoh, pêcheur de profession, se joint au concert de critiques: «l’activité de la pêche n’est plus rentable depuis la présence des pipelines», assure-t-il.