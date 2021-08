Football : Des jetons numériques dans la prime à la signature de Messi

Le Paris Saint-Germain a remis à la superstar argentine Lionel Messi des «fans tokens», des jetons numériques qu’il émet, lors de la signature de son contrat, a annoncé le club jeudi.

«Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s’est vu remettre de nombreux $PSG Fan Tokens» lors de la signature de son contrat, a écrit jeudi le club de la capitale française, dans un communiqué, sans donner plus de précision sur la quantité ou le montant. Selon la presse espagnole, la prime à la signature globale du transfert pourrait s’élever à 30 millions d’euros.

En pointe sur les tokens

Le PSG est l’un des clubs les plus développés dans les actifs numériques, avec notamment la Juventus Turin en Italie, et a signé en septembre 2018 un partenariat avec Socios.com, une plateforme utilisant la technologie blockchain, utilisée notamment dans les cryptomonnaies de type Bitcoin. En janvier 2020, le club parisien a lancé son jeton (token) numérique destiné à ses supporters, le PSG Fan Tokens. Les détenteurs peuvent notamment participer à des sondages lancés par le club sur des sujets annexes, comme «choisir le message qui s’affiche sur le mur du vestiaire» des joueurs, ou encore «voter pour le but de la saison», précise le communiqué.