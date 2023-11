Des jeunes à l’aise avec leur sexualité dans Frenchie Shore

La saison 1 de «Frenchie Shore» a été tournée durant l’été dans le sud de la France. DR

C’est certain, «Frenchie Shore», version française de «Jersey Shore» lancé en 2009 aux États-Unis, marquera à jamais l’histoire de la téléréalité française. Le programme, qui ne tient qu’en deux mots, fête et sexe, fait un buzz monstre sur la Toile depuis la diffusion de ses deux premiers épisodes, le 12 novembre 2023. Certains adorent, d’autres détestent. «Aucune censure de son, ni d’image (ndlr: les organes génitaux sont toutefois légèrement floutés). Quelle dinguerie! C’est une autre dimension, bye «Les Marseillais»», «Faut interdire ce programme, j’ai peur pour notre société», «Et dire qu’en 2001, on était scandalisé par la scène de bisous entre Loana et Jean Edouard», «Cette émission était nécessaire. La crétinisation des masses avait tendance à ralentir», «Candidats bien plus réalistes et représentatifs que la «Star Ac’». Je kiffe. Enfin de la vraie téléréalité», peut-on lire sur X parmi les derniers commentaires en date.

Tournée dans une villa au cap d’Agde (F) durant l’été 2023, l’émission suit les «vacances de rêve» de dix participants, cinq hommes et cinq femmes, entre 20 et 30 ans, qui ont été recrutés sur les réseaux sociaux et par un appel à candidatures. «Ils reflètent une partie de la génération Z. Je vois des jeunes libres et à l’aise avec leur sexualité. Ils n’ont pas de filtres ni de barrières et s’affranchissent du qu’en-dira-t-on», a expliqué David Maceira, producteur, au «Parisien». «Ces jeunes gens sont hypertouchants et ont été très respectueux durant le tournage. Il ne faut pas les réduire à la vulgarité», a-t-il insisté. Il a, en outre, mis en avant le fait que les femmes «reprenaient le pouvoir»: «C’est un vrai girl power. Si être féministe, c’est vivre sa vie comme on l’entend, alors, oui, c’est un programme féministe.»

Proposé sur Paramount+ et MTV, à voir les samedis à partir de 23 heures, l’émission est précédée d’un avertissement mettant en garde les téléspectateurs successibles d’être choqués par «un langage, des scènes et des références sexuelles». Il est interdit aux moins de 16 ans. Selon les informations recueillies par le quotidien, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n’a pour l’heure reçu aucun signalement concernant «Frenchie Shore».