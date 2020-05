Genève

Des jeunes affrontent la police dans un parc

Une échauffourée au centre-ville a mis aux prises une demi-douzaine de personnes et les forces de l'ordre. Un homme a été arrêté.

Lorsque les gendarmes ont voulu interpeller ce dernier, cinq à six jeunes ont alors pris à partie les agents, selon la police. Des renforts ont été dépêchés sur place. Ils ont établi un périmètre de sécurité sur les lieux de la bagarre. «Cela a permis d'extirper le jeune de 19 ans, non sans mal, relève Alexandre Brahier. Les collègues ont dû faire usage de spray pour repousser les assaillants.» Ceux-ci n'auraient pas supporté que la police tente d'arrêter un de leurs amis. «Ils se sont calmés après avoir été sprayés, puis le groupe s'est dissout.» Quant à l'homme ivre, il a été interpellé et emmené au poste des Pâquis. Il n'y pas eu de blessé.