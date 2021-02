La police a mis la main sur de la marijuana et un couteau non réglementaire. La jeune femme a perdu connaissance lors de l’intervention. Elle a été emmenée à l’hôpital. Après un contrôle médical, elle a dû retourner au poste de police où se trouvaient les quatre autres adolescents impliqués dans cette altercation.

La jeune Suissesse de 16 ans a été accusée de violence et de menaces à l’encontre des agents et des autorités. Un Suisse de 18 ans a été accusé du même délit ainsi que d’entrave et de possession de marijuana. La police a aussi dénoncé un Autrichien de 16 ans pour obstruction et une Italienne de 15 ans car elle possédait le couteau interdit en Suisse.