Meyrin (GE)

Un feu d’artifice et «plus de 20’000 mètres carrés» partent en fumée

Il était 18h50, lundi, quand les pompiers ont été assaillis d’appels à cause d’un incendie sur un terrain. Ils ont déployé en tout 15 véhicules et 34 hommes pour éviter la propagation des flammes.

«Entre 20’000 et 30’000 mètres carrés ont brûlé»

Vu la sécheresse actuelle, la chaleur et le vent, les pompiers sont intervenus massivement: 12 véhicules et 24 hommes du SIS, épaulés par 3 véhicules et 10 hommes des pompiers volontaires de Meyrin. Ils ont lutté activement pour éviter que l’incendie ne se propage à un autre champ et à une forêt proches. Le feu a été relativement vite maîtrisé, mais «entre 20’000 et 30’000 mètres carrés ont brûlé», poursuit le lieutenant-colonel Jaques. Les pompiers ont «noyé» les lisières du sinistre et l’agriculteur propriétaire du champ a passé la herse entre la partie incendie et le reste, ce qui devait en principe éviter que le feu ne reprenne et ne ravage d’autres parties du terrain.