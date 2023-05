Genève: Des jeunes montent un festival hip-hop avec ZKR et Doria 

Un festival de hip-hop se tiendra samedi 13 mai au soir à l’Alhambra. Sa particularité tient au fait qu’il a entièrement été organisé par une quinzaine de jeunes. Ils ont géré la programmation de la soirée, la communication et la logistique. Les travailleurs sociaux hors murs du Service de la jeunesse de la Ville de Genève les ont soutenus dans cette tâche. La tête d’affiche est le rappeur français ZKR. Avant lui, les artistes Doria, Kenzy et Jeune Hustler se produiront également. Le plateau est complété par de jeunes performeurs genevois. La Ville souligne qu’une attention particulière a été portée à la programmation afin qu’elle fasse la part belle aux filles, «trop souvent absentes de ce type de scène».

«Cette soirée démontre la forte mobilisation des jeunes, leur engagement et leur créativité, a salué par le biais d’un communiqué la conseillère administrative Christina Kitsos. Les travailleuses et travailleurs sociaux hors murs, qui les accompagnent, font un travail remarquable, le but étant que chaque jeune gagne en confiance et

trouve sa place dans la société.» L’objectif est aussi de permettre à des talents locaux de se produire sur une grande scène et d’offrir au public des artistes reconnus à des prix accessibles.