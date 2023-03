Vaud: Des jeunes ont brassé des millions avec un montage financier bidon

Fin 2021, un jeune voleur défrayait la chronique. En seulement quelques semaines, il était parvenu à dépouiller de nombreux propriétaires de voitures de luxe qui souhaitaient vendre leur bien. Leur faisant croire qu’il voulait acheter la voiture, il partait l’essayer et ne revenait jamais. Plus tard, les propriétaires retrouvaient leur voiture à vendre dans des garages spécialisés, notamment dans le Chablais. Les propriétaires n’avaient alors plus que leurs yeux pour pleurer, puisqu’officiellement le véhicule ne leur appartenait plus, le nom figurant sur le permis de circulation ayant été préalablement changé.