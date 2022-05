Suisse: Des jeunes politiciens veulent un débat sur la majorité à 16 ans

Des résistances

La psychologue du développement, Pasqualina Perrig-Chiello est aussi d’avis qu’abaisser l’âge de la majorité n’est pas une bonne idée. «Aujourd’hui, nous avons une tendance à repousser de plus en plus l’âge adulte», explique-t-elle. Souvent, les jeunes n’ont pas de travail avant l’âge de 30 ans et sont soumis à une forte pression de performance, car on leur en demande toujours plus. «En raison de la dépendance prolongée du foyer parental, les jeunes ne sont en aucun cas équipés pour une majorité plus précoce», conclut-elle.