Le télétravail s’est généralisé en raison de la crise sanitaire. Certains travailleurs ont alors remarqué que leur lieu de vie n’était pas adapté à un usage professionnel. Forts de ce constat, des étudiants de l’école de design Beckmans, en Suède, ont conçu une série de meubles multifonctionnels. L’ensemble se nomme «Room Service», référence au mobilier escamotable utilisé dans un hôtel afin de servir à manger à la clientèle dans les chambres. Pour ce projet, qui était un travail de diplôme, les jeunes gens ont collaboré avec des fabricants qui ont réalisé les prototypes. Ceux-ci ont été présentés, la semaine dernière, à la Design Week de Stockholm.

«Cael»

«Cael», d’Anna Rothlin et Emma Falkehed, est une table en acier conçue pour poser un ordinateur portable. Elle est plus basse que la moyenne afin que l’utilisateur puisse s’asseoir sur un pouf ou un canapé au lieu d’une chaise de bureau.

Isak De Jong

«Handle»

«Handle», d’Alice Lannfelt et Nataliya Khanenko, est un fauteuil d’appoint constitué d’une armature en acier et d’un pouf recouvert de laine. Il a été conçu comme un meuble de bureau, mais avec des proportions plus petites pour s’intégrer à une pièce à vivre.

Isak De Jong

«Åsa»

«Åsa», d’Alina Piatanova et Arpie Amirians, est à la fois une table et un siège accessible de tous les côtés. La base est en bouleau et les coussins sont recouverts de coton et de laine.

Isak De Jong

«Dag»

«Dag», de Gustav Winsth et Teresa Lundmark, est une banquette composée de traversins amovibles en laine et d’une structure en hêtre. On peut travailler en étant assis ou couché, puis faire une sieste.

Isak De Jong

«Eos»

«Eos», de Johanna Fosselius et Max Stjerna, est une table de chevet qui n’est pas réservée à la chambre à coucher. Ses multiples compartiments permettent de ranger des documents. Elle se décline en trois versions: en chêne ciré ou teint à la cendre et en roche calcaire.

Isak De Jong

«Etage»

«Etage», d’Elsa Frisén et Matilda Olsson Borg, est une table d’appoint dimensionnée pour aller avec un fauteuil ou un canapé. Elle est en bois 100% ou en bois avec deux plateaux en marbre. C’est aussi un objet sculptural à exposer comme tel quel chez soi.

