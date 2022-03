Jeunes talents dopés par la pandémie au Prémices 

D’ailleurs, le responsable estime que la pandémie a eu un effet positif sur les artistes émergents. «Ils ont dû se réinventer. Ce qui a été fait avec beaucoup d’inventivité. La pandémie a laissé de l’espace et du temps ce qui a poussé les jeunes artistes à être encore plus productifs», estime-t-il, tout en précisant qu’il n’a eu «aucune peine» à dénicher la trentaine de groupes à l’affiche cette année. «Vu qu’il était en plus très difficile de programmer des étrangers ces deux dernières années, il y a eu un focus sur la scène suisse et locale qui se porte, contre toute attente, pas si mal aujourd’hui», ajoute-t-il.