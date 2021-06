Stefano Burkhard a eu un gros moment de frayeur, vendredi dernier, alors qu’il naviguait à bateau sur le lac de Wohlen (BE) avec sa petite amie et son beau-père. Trois jeunes étaient en train d’escalader un pylône électrique afin de sauter dans l’eau. Selon le lecteur de 19 ans, les trois individus sont montés presque jusqu’au niveau des lignes à haute tension. «C’est vraiment écervelé et dangereux de faire ça!»