Villarimboud (FR): Des jeunes vandalisent le terrain de foot puis rectifient le tir

Huit jeunes délinquants

Mi-avril, la police fribourgeoise a annoncé qu’en marge de l’enquête concernant le terrain de foot endommagé, les investigations ont permis d’identifier en tout huit jeunes de 16 à 20 ans impliqués dans diverses infractions, dont trois liées à «Via Sicura». Il s’agit de quatre mineurs, dont deux filles, et de quatre majeurs. Ils ont aussi commis des dégâts dans des forêts, des champs et une cour d’école pour un montant total estimé à un peu plus de 10'000 francs.