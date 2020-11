Yverdon-les-Bains (VD)«Des jeunes voulaient casser du policier»

«Plusieurs bandes de jeunes ont débarqué vers 21h. Certains habitent notre quartier de Pierre-de-Savoie, mais la plupart venait d’ailleurs. Ils ont d’abord mis un container-poubelle au milieu de la route et y ont bouté le feu. Alertée, la police est arrivée avec quatre patrouilles. Les agents avaient des boucliers mais ils ne bougeaient pas. Les jeunes ont poussé un autre container devant eux et y ont encore mis le feu.»

Une citoyenne yverdonnoise a été choquée par les scènes de guérilla urbaine auxquelles elle a assisté samedi soir. «Les jeunes attaquaient et la police reculait. Des habitants ont appelé la centrale pour demander des renforts car les jeunes étaient très nombreux. La gendarmerie est venue en renfort. Mais les jeunes n’ont pas arrêté de les caillasser. Ils avaient envie de casser du policier. Des vitres de véhicules et d’immeubles ont été cassées. Si même la police reste apathique, on va où?» s’indigne un quadragénaire.