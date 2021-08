Oron (VD) - Des Jeunesses heureuses de retrouver les copeaux

Pétanque, volley, football, karaoké, concerts… et même de la haute voltige avec un Super Puma de l’armée, sans oublier les rallyes pédestre et motorisé. Il y en a pour tous les goûts à Palézieux, dans la commune d’Oron, où se tient depuis mercredi le Rallye 2021 de la FVJC . «C’est vraiment impressionnant! Ils ont fait les choses en grand», admire Ruben, venu passer du bon temps avec ses amis de la Jeunesse de Châtonnaye (FR).

Les différentes constructions, dont un bateau plus vrai que nature, ont particulièrement étonné les participants. «C’est vrai qu’ils ont eu deux ans pour construire», souligne Ruben. Et pour cause, le rallye aurait normalement dû avoir lieu l’année dernière. C’était sans compter la pandémie. Pour la plupart des personnes rencontrées sur place, c’était d’ailleurs la première fête de Jeunesses depuis deux ans. «Ça fait du bien de pouvoir enfin se retrouver entre amis, sur une place de fête comme celle-ci», partage Jade, de la Jeunesse de Ballaigues (VD).