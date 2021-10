Archéologie : Des jeux en ligne gratuits qui tirent leur (code) source de l’Antiquité

L’Université de Fribourg a ressuscité quatre jeux en se basant sur de longues recherches pour en reconstituer les règles. Elle partage son travail sur le web.

Le projet Locus Ludi a pris deux ans et a bénéficié d’une bourse de 2,5 millions de francs, accordée par le Conseil européen de la recherche. Il a été mené par Véronique Dasen, professeure d’archéologie à l’Université de Fribourg et a débouché sur la mise en ligne d’un site internet qui permet de se plonger dans les jeux de l’Antiquité, relate «La Liberté» . De longues recherches ont permis de reconstituer les règles de certains de ces jeux, grâce à des indices retrouvés parmi les trouvailles archéologiques comme les reliefs, les mosaïques ou les peintures.

Mais, ce travail universitaire ne s’est pas arrêté à cette présentation: quatre des jeux grecs ou romains qui ont pu être ressuscités ont fait l’objet d’une version en ligne. Pour ce faire, l’Université de Fribourg a collaboré avec l’Université des arts appliqués de Vienne (Aut), ainsi qu’une société allemande qui développe les jeux vidéo. Le but est de toucher le plus largement possible le public, et notamment les plus jeunes, afin de les intéresser au patrimoine culturel de l’Antiquité. Les jeux sont disponibles sur les site de Locus Ludi . Le site est en anglais mais, dès qu’on a sélectionné un des jeux, les instructions sont proposées en quatre langues, dont le français. On peut choisir de jouer contre un autre joueur, ou contre l’intelligence artificielle.