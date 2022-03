Jeux paralympiques – Des Jeux paralympiques alternatifs se préparent à Sotchi

Et si les athlètes exclus des Jeux paralympiques de Pékin avaient quand même leur compétition? L’idée flotte en l’air. Elle a notamment été communiquée auprès de l’agence russe TASS, vendredi. «Des compétitions avec la participation des athlètes russes et biélorusses se tiendront dans les infrastructures olympiques de Sotchi», a annoncé une source «du ministère russe des sports» à l’agence. Les dates et le nom des compétitions seraient encore en cours de discussion.