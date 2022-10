Burkina Faso : Des jihadistes présumés tuent treize soldats

«Une unité des Forces de défense et sécurité, reliant Fada N’Gourma à Natiaboani» dans la province de l’Est, «a été la cible d’une embuscade», a indiqué une source sécuritaire. «Treize soldats ont eté tués et quatre blessés», a-t-elle ajouté, affirmant que «plusieurs terroristes ont été neutralisés».

Attaques terroristes fréquentes

Depuis 2015, les forces armées burkinabè sont régulièrement endeuillées par des attaques jihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, essentiellement dans le nord et l’est du pays. Le bilan est colossal: quelque milliers de morts et environ deux millions de personnes de déplacés.