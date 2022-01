De jolis noms étoffent l'affiche du Venoge Festival

Venoge Festival : Des jolis noms s’ajoutent à la programmation

Le Venoge Festival a dévoilé la deuxième partie de son affiche. Vitaa & Slimane, Kungs ou Synapson rejoignent les artistes déjà annoncés

L’affiche 2022 du Venoge Festival, à vivre du 17 au 21 août sur son nouveau terrain de Penthaz (VD), a de plus en plus de gueule. L’open air vaudois a ajouté des noms qui claquent à sa programmation déjà riche en stars telles que Limp Bizkit, Iggy Pop, Kool & The Gang, Dadju, Hatik, Amel Bent, Julien Clerc ainsi que les DJ Bob Sinclar, Martin Solveig, Mosimann ou Ofenbach.

Mardi 25 janvier 2022 donc, l’événement a annoncé les venues de Vitaa & Slimane (dont c’est la dernière tournée avant la séparation du duo), Hoshi, Kungs, Synapson ou encore Mercer. Cette deuxième salve de noms est complétée par des seconds couteaux que sont The Dire Straits Experience, Jean-Pierre Mader & Cookie Dingler, Bob Vylan, Trinix et DJ Murray Mint & The Luvbugs Disco Show. À ce stade, 35 concerts ont été annoncés.

Le programme, au 25 janvier 2022

Mercredi 17 août 2022: Limp Bizkit, Steve’N’Seagulls, Iggy Pop, Frank Carter & The Rattlesnakes, The Last Internationale*, Bob Vylan* Jeudi 18 août 2022: Alphaville, Emile & Image, Kool & The Gang, The Dire Straits Experience*, Jean-Pierre Mader & Cookie Dingler*, Madness, DJ Murray Mint & The Luvbugs Disco Show* Vendredi 19 août 2022: Ofenbach, Kungs*, Bakermat, Bob Sinclar, Purple Disco Machine, Bon Entendeur, Synapson*, Faithless DJ set, Martin Solveig, Trinix*, Mosimann, Mercer* Samedi 20 août 2022: Calogero, Hoshi*, Eagle Eye Cherry, Julien Clerc, Tom Greenan Dimanche 21 août 2022: Vitaa & Slimane*, Amel Bent, Dadju, Hatik, Petit Ours Brun.