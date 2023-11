Des jouets d’enfants vendus sur Temu et Shein sont dangereux

L’Association suisse des jouets (ASJ) a fait tester par un laboratoire indépendant 18 articles pour enfants parmi les plus vendus sur Temu et Shein. Trois seulement étaient sans danger et quinze auraient été interdits à l’importation. Six produits auraient même fait l’objet d’un rappel immédiat! Sandro Küng, de l’ASJ, se dit outré, d’autant plus que le problème s’était déjà présenté avec Alibaba. «Les revendeurs suisses respectent les normes, font tester leurs produits par les laboratoires cantonaux et suivent des formations sur la sécurité des jouets, tandis que les magasins chinois, qui réalisent des milliards de chiffre d’affaires en Suisse, ne paient ni TVA ni frais de port, ce qui met nos enfants en danger. Et les autorités ne font rien pour y remédier!» Il aimerait que Berne introduise une loi interdisant ces produits, comme dans l’Union européenne.