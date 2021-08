Norvège - Des joueurs de foot surpris en pleine orgie dans leur stade

Dernier du classement de la 1re division norvégienne, le SK Brann a trouvé le moyen de s’enfoncer encore plus bas. Selon le média local Bergen Tidende, douze joueurs de l’équipe ont organisé une orgie en compagnie de sept femmes, le 9 août dernier. Pire encore, les ébats ont eu lieu à l’intérieur du stade et ont été filmés par les caméras de surveillance. C’est ce détail qui a permis d’identifier les joueurs, qui avaient pris soin de laisser leurs téléphones portables à l’extérieur pour éviter toute mauvaise surprise.

«C’est très grave»

Depuis, l’affaire fait grand bruit et le club de Bergen passe le plus clair de son temps à essayer de colmater les brèches en empilant les communiqués de presse. «Ce n’était pas autorisé par le club. Ils ont bu de l’alcool, sont allés au stade et on fait la fête. C’est très grave et nous avons parlé avec eux. Ce n’est pas l’image qu’on veut donner en tant que club», a notamment déclaré la directrice générale, Vibeke Johannesen, lors d’une conférence de presse, précisant également que le club collaborait avec la police, qui a ouvert une enquête après les révélations de l’affaire.