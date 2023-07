Des joueurs de la Saudi Pro League préfèrent habiter Bahreïn

La ville de Manama, capitale du Bahreïn, est beaucoup plus attractive que l’Arabie saoudite pour les joueurs européens.

Pour les footballeurs musulmans pratiquants, l’adaptation au mode de vie prôné par l’Arabie saoudite ne posera pas de problème. Mais, selon le Daily Mail, de nombreux nouveaux arrivants et leurs familles choisissent de ne pas s’installer en Arabie saoudite.

Le petit État voisin, qui compte moins de 2 millions d’habitants, est considéré par les agents et les stars européennes comme une bonne solution de repli. L’argument numéro un qui parle en faveur de Bahreïn est bien évidemment que l’alcool y est légal. Il faut également ajouter à cela la présence de boutiques de mode de luxe et de restaurants haut de gamme, comme le CUT, le steakhouse américain du chef étoilé Wolfgang Puck au Four Seasons Bahrain Bay. Pour les épouses ou compagnes des joueurs, ça a son importance.