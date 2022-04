Football: Des joueurs de Nyon victimes d’insultes racistes au Tessin

«De tels agissements sont inadmissibles et il n’est pas possible de laisser passer ça», convient le dirigeant vaudois, lequel a alerté, ce week-end déjà, les responsables de la 1re ligue afin d’obtenir l’ouverture d’une enquête. «Si la Ligue ne bouge pas après une telle affaire, conclut M. Symonov, ses responsables vont apprendre à me connaître. Comment peut-on encore entendre des insultes et des cris de singe en Suisse en 2022? Je vais défendre mes joueurs jusqu’au bout.»