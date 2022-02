Football : «Des joueurs des Bleus ont couché avec Hamraoui»

Trois mois après l’agression de la joueuse du PSG Kheira Hamraoui, les révélations fracassantes se poursuivent sur sa vie privée… et celle d’autres stars du ballon rond.

L’affaire Hamraoui n’en finit plus de semer le trouble autour du PSG. Trois mois après l’agression de la joueuse de la capitale frappée à coups de barre de fer, les révélations se poursuivent. Mardi, un enregistrement audio non vérifié, mais attribué au défenseur du PSG et de l’équipe de France Presnel Kimpembe, a été diffusé sur Twitter.