PS3 et PS Vita : Des joueurs perdent l’accès à des jeux achetés en ligne

En raison d’un probable bug du PlayStation Network, la licence de certains titres classiques sur les deux anciennes consoles de jeux vidéo de Sony résulte expirée il y a plus de… cinquante ans.

Mauvaise surprise pour certains possesseurs de consoles PS3 et PS Vita. En essayant de jouer à des titres classiques achetés en ligne sur le PlayStation Store, particulièrement ceux du studio Square Enix comme «Chrono Cross», «Final Fantasy 6» ou encore «Street Fighter 4: Arcade Edition», le week-end dernier, ils ont signalé sur des forums et les réseaux sociaux qu’ils n’y avaient plus accès.