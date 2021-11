Football : Des joueuses approchées pour truquer des matches à travers l’Europe

Une enquête a été ouverte en France après que des joueuses de 1re division se sont vues proposer 100’000 euros en cryptomonnaie pour "arranger" des rencontres.

Selon L’Équipe, cette méthode est innovante dans l’univers des matches truqués et a attiré l’attention de l’UEFA, d’Interpole et des instances nationales concernées. En effet, le journal français a aussi révélé que ces tentatives de corruptions ont eu lieu dans d’autres championnats que sont l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. D’autres pourraient aussi être concernés.