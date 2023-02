Tunisie : Des journalistes dénoncent «l’intimidation» du pouvoir

Plusieurs dizaines de journalistes et de militants des droits humains ont protesté jeudi à Tunis contre la politique qu’ils qualifient de répressive du pouvoir, visant selon eux à intimider les médias. «Non à la répression des journalistes», «Nous exigeons une presse indépendante et libre», «Honte à la présidence qui veut restreindre la liberté des journalistes», ont notamment scandé les manifestants rassemblés près des bureaux de la présidence du gouvernement à Tunis, selon une correspondante sur place. Certains manifestants arboraient du scotch rouge sur la bouche en allusion à la volonté prêtée au pouvoir de museler les médias.

Des représentants de la société civile et des militants de la Ligue tunisienne des droits de l’homme ont participé à cette manifestation à l’appel du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT). Un important dispositif policier a été déployé pour encadrer les manifestants et les empêcher de se rapprocher du siège du gouvernement. «Les autorités veulent mettre à genoux les médias privés et publics et l’arrestation du directeur de (la radio privée) Mosaïque FM n’est qu’une tentative pour intimider ce secteur», a déclaré Mahdi Jlassi, président du SNJT.