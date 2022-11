Royaume-Uni : Des journalistes irano-britanniques menacés de mort par l’Iran

Selon le groupe, deux journalistes ont notamment reçu «des avertissements et des menaces crédibles», qui ont poussé la police londonienne à «informer officiellement les deux journalistes que ces menaces représentent un risque imminent, crédible et important pour leur vie et celle de leur famille».