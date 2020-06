Etats-Unis

Des journalistes pris pour cible: «On me tire dessus!»

Plusieurs reporters ont été attaqués par les forces de l’ordre ou des manifestants alors qu’ils couvraient les manifestations en rapport avec la mort de George Floyd, tué lors d’une intervention de police.

Des journalistes ont été pris à partie dans plusieurs villes des Etats-Unis lors des manifestations de ces derniers jours en réaction à la mort de George Floyd, par police et manifestants, agressés, arrêtés ou ciblés par des tirs. La scène la plus médiatisée reste celle de l'interpellation du reporter de CNN Omar Jimenez, menotté par des policiers en plein direct à Minneapolis vendredi matin, avant d'être relâché, une heure plus tard.