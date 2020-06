Mort de George Floyd

Des journalistes suisses visés par la police

Les correspondants de la RTS, de RSI et leur cameraman ont été ciblés par des tirs de balles en caoutchouc de la police, alors qu’ils couvraient les manifestations de Minneapolis.

Une équipe de télévision suisse est allé tourner un reportage à Minneapolis pour rendre compte des manifestations contre la violence policière à la suite du décès de George Floyd, un Afro-Américain mort asphyxié lors de son interpellation. Alors qu’ils filmaient samedi dernier des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre Gaspard Kühn (RTS), Max Herber (RSI) et leur caméraman Jean-Pascale Azaïs ont été visés par des tirs de balles en caoutchouc.

Il était peu après 20 heures, raconte SRF , vidéo à l’appui, lorsque les journalistes, qui se sont pourtant identifiés, ont vu des tirs passer tout près d’eux. Gaspard Kühn explique que se sentant pris en étau entre policiers et manifestants, les reporters ont avancé vers les forces de l’ordre en montrant leur carte de presse. Mais les policiers ont simplement crié «back up!» («reculez») avant de leur tirer dessus avec des munitions en caoutchouc.

Interpellation en direct d’un reporter

Le phénomène n’est pas isolé. Des journalistes ont été pris à partie dans plusieurs villes des Etats-Unis lors des manifestations de ces derniers jours, par police et manifestants, agressés, arrêtés ou ciblés par des tirs. La scène la plus médiatisée reste celle de l'interpellation du reporter de CNN Omar Jimenez, menotté par des policiers en plein direct à Minneapolis vendredi 29 mai, avant d'être relâché, une heure plus tard.