Dynastie des Romanov : Des joyaux de la famille impériale russe mis aux enchères à Genève

Une broche, des boucles d’oreilles et des bagues, tous ayant appartenu à la grande-duchesse Maria Pavlovna, tante de Nicolas II, vont être vendues mercredi par la maison Sotheby’s.

Une bague sertie d’un diamant rose-orange (ici à gauche) devrait aussi faire grimper les enchères. Pesant 25,62 carats, elle est évaluée entre 3,8 et 5,8 millions de dollars. Au centre, une bague en tourmaline et diamants de 9,88 carats et à droite, un diamant rose-orange de 25,62 carats.

Lors de la vente mercredi à Genève, Sotheby’s va aussi proposer deux diamants de taille carrée absolument identiques, pesant chacun 25,88 carats et montés en boucle d’oreille. Le lot est estimé entre 4,4 millions et 5,4 millions de dollars.

Une parure en saphirs de Ceylan et diamants, composée de boucles d’oreilles à clips et d’une broche, va être vendue ce mercredi chez Sotheby’s, à Genève. Ces bijoux ont appartenu à la tante du tsar Nicolas II.

Une broche et une paire de boucles d’oreilles à clips ayant appartenu à la famille du dernier tsar de Russie, de la dynastie des Romanov, vont être proposées aux enchères mercredi à Genève par Sotheby’s. Cette parure en saphirs et diamants était la propriété de la tante du tsar Nicolas II, la grande-duchesse Maria Pavlovna (1854-1920), qui l’avait fait sortir de Russie à la suite du mouvement révolutionnaire de 1917 qui mis fin au régime tsariste.

Un voyage de Russie en Londres, via la Scandinavie

La parure est sertie de saphirs de Ceylan d’un bleu profond, qui n’ont pas été chauffés pour être améliorés. «La pierre au centre de la broche pèse plus de 26 carats et, sur les boucles d’oreilles, vous avez deux pierres de plus de 9 et plus de 6 carats», souligne Olivier Wagner, en tenant dans ses mains la broche, de la taille similaire d’un œuf.