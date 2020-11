Chine : Des juges hongkongais dans le collimateur des pro-Pékin

Les acquittements et les peines infligées récemment aux manifestants pro-démocratie déplaisent fortement aux proches du pouvoir en place à Hong Kong.

Les «juges jaunes»

Ta Kung Pao et Wen Wei Po, deux journaux hongkongais pro-Pékin; sont à la tête de ce mouvement. Ils ont notamment publié des articles raillant les «juges jaunes», la couleur associée au mouvement pro-démocratie, et appelant à une réforme du système judiciaire.

D’importantes figures politiques pro-Pékin ont rallié ce mouvement, estimant notamment que certains juges ont fait preuve de partialité et appelant à des peines plus sévères. En octobre, sur un mur de la ville, un graffiti écrit en chinois prétendait que «la police a arrêté des gens, mais ce “clébard de juge” les a relâchés».

Policiers pas sanctionnés

Un sentiment partagé par Lee Sheung-chun, accusé d’avoir agressé la police et, finalement acquitté. «L’année écoulée a été triste, anxiogène et éprouvante», témoigne cet employé de 32 ans qui, pendant un an en liberté sous caution, a été soumis à un couvre-feu et privé de passeport.