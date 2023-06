Lles règles pour abattre les loups seront plus souples en Suisse

Les conditions à remplir pour avoir l’autorisation d’abattre un loup sont revues à la baisse, annonce vendredi, le Conseil fédéral. Dès juillet, les Cantons obtiendront plus facilement les autorisations de tir délivrées par la Confédération. «La Suisse compte actuellement environ 250 loups et 26 meutes, et les effectifs continuent de croître. En raison des problèmes auxquels doit faire face l’économie alpestre, le Conseil fédéral souhaite autoriser plus facilement le tir de loups», écrit-il.

«Les bovidés, les équidés et, notamment, les alpagas et les lamas ne seront dorénavant plus seulement pris en compte dans les «dommages importants» lorsqu’ils sont tués, mais également aussi lorsqu’ils sont gravement blessés», ajoute encore le gouvernement. Enfin, si un loup «constitue de manière soudaine et non prévisible une menace pour la vie ou l’intégrité corporelle des personnes», il pourra être «immédiatement abattu», et sans avoir à demander d’autorisation à Berne.