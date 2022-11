Etats-Unis: Des jumeaux naissent trente ans après leur conception

États-Unis : Des jumeaux naissent trente ans après leur conception

«Il y a quelque chose d’époustouflant dans cette histoire. J’avais 5 ans quand Dieu a donné la vie à Lydia et Timothy, et il a préservé cette vie pendant tout ce temps. Dans un sens, ils sont nos enfants les plus âgés, même s’ils sont censés être les plus jeunes», s’émerveille Philipp Ridgeway. Lui et son épouse Rachel étaient déjà les parents d’une fratrie de quatre bambins, âgés de 8, 6, 3 et 2 ans. Aucun d’entre eux n’est issu d’une fécondation in vitro (FIV).