Californie : Des jumeaux youtubeurs condamnés pour avoir mis en scène de faux braquages

Des jumeaux californiens devenus célèbres sur YouTube pour leurs blagues ont été condamnés mercredi pour avoir mis en scène de faux braquages de banque durant lesquels leur chauffeur Uber, qui n’était pas au courant de leurs manigances, avait été mis en joue par de vrais policiers.

Image d’archive d’Alan et Alex Stokes.

Les frères Alan et Alex Stokes, 23 ans, se sont fait une spécialité des farces en tous genres et des séquences tournées en caméra cachée, qu’ils diffusent sur leurs chaînes YouTube (6,6 millions d’abonnés) et TikTok (30 millions).