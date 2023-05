Le Mouret (FR): Un cadeau rare de la nature dans le box d’une jument

Après avoir appelé son mari et la vétérinaire, Samantha a pris la pouliche dans les bras, la tête de l’animal en bas pour faire sortir le mucus et libérer les voies aériennes. Mais avant l’arrivée de la vétérinaire, une deuxième petite avait pointé le bout du museau.

Il y a cinq jours, la maman et ses jumelles, Vinca et Victoire, ont pu gambader à l’air libre. «Il faisait beau et chaud. On en a profité pour les faire sortir», raconte l’éleveuse de 24 ans. Même s’il y a une petite appréhension pour les sabots arrière de Victoire, «pour l’instant, il n’y a rien d’alarmant», rassure-t-elle.